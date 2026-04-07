Addio a Mario Colombo morto a 71 anni per un malore improvviso in vacanza il presidente di Colmar era nipote del fondatore

È deceduto improvvisamente il presidente della Colmar, a 71 anni, mentre si trovava in vacanza. Era nipote del fondatore dell’azienda e aveva ricoperto il ruolo di guida per molti anni. La sua scomparsa ha colpito l’intero settore e tutti coloro che avevano lavorato con lui. La notizia ha fatto rapidamente il giro, portando alla luce la perdita di una figura importante per l’azienda.

Il presidente della Colmar Mario Colombo è morto improvvisamente. Sotto la sua guida il marchio era diventato un simbolo internazionale dello sport, tra sci, golf e innovazione È morto per un malore improvviso mentre si trovava in vacanza Mario Colombo, presidente della Colmar, azienda di abb. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio a Mario Colombo, morto a 71 anni per un malore improvviso in vacanza il presidente di Colmar, era nipote del fondatore Addio a Mario Colombo, presidente Colmar: morto a 71 anniSi è spento all’età di 71 anni Mario Colombo, presidente della Manifattura Mario Colombo – Colmar, storica azienda monzese simbolo dell’abbigliamento... Leggi anche: Addio a Mario Colombo, il presidente di Colmar morto a 71 anni: quando saranno i funerali Temi più discussi: Addio a Mario Colombo, morto il patron di Colmar che ha portato lo stile italiano sulle piste del mondo; Addio a Mario Colombo, l’imprenditore che con Colmar ha conquistato il mondo; Addio a Mario Colombo, morto il presidente di Colmar; Monza dice addio a Mario Colombo: ha guidato la Colmar. Addio a Mario Colombo, morto il patron di Colmar che ha portato lo stile italiano sulle piste del mondoSi è spento a 71 anni il presidente della Manifattura Mario Colombo, artefice del successo internazionale del brand sportivo italiano ... ilfattoquotidiano.it Colmar piange la morte del suo patron, Mario ColomboCi lascia a 71 anni il patron di Colmar, l’azienda di Monza che ha portato lo stile italiano sulle piste da sci di tutto il mondo. Sotto la direzione di Mario Colombo, il brand ha ampliato diffusione ... it.fashionnetwork.com È morto Mario Colombo, presidente Colmar. Il mondo dell’imprenditoria lombarda in lutto. - facebook.com facebook È scomparso oggi, 6 aprile, all'età di 71 anni, Mario Colombo, presidente della Manifattura Mario Colombo, azienda conosciuta per il marchio Colmar. Colombo... x.com