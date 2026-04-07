Addio a Mario Colombo il presidente di Colmar morto a 71 anni | quando saranno i funerali

A Monza e nella provincia di Monza e della Brianza si è tenuto il cordoglio per la scomparsa di Mario Colombo, presidente della Manifattura Colombo e volto storico del marchio di abbigliamento sportivo Colmar, nato nel 1923. Colombo è deceduto lunedì 6 aprile all’età di 71 anni. I funerali si terranno nei prossimi giorni, ma ancora non sono state comunicate le modalità e la data ufficiale.

Colombo era nato a Monza il 21 giugno 1954. Numerose sono le persone che oggi lo ricordano come uno dei più grandi e importanti imprenditori del territorio. I funerali si terranno venerdì 10 aprile nel Duomo di Monza. La camera ardente sarà allestita giovedì 9 aprile, dalle 9 alle 18, nella sede aziendale in via Olimpia 3, negli spazi della Manifattura Mario Colombo. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Addio a Mario Colombo, presidente Colmar: morto a 71 anniSi è spento all’età di 71 anni Mario Colombo, presidente della Manifattura Mario Colombo – Colmar, storica azienda monzese simbolo dell’abbigliamento... Addio a Mario Colombo, morto il patron di Colmar che ha portato lo stile italiano sulle piste del mondoAddio a Mario Colombo, 71 anni, presidente della Manifattura Mario Colombo e figura chiave nello sviluppo internazionale del marchio Colmar. Temi più discussi: Addio a Mario Colombo, morto il patron di Colmar che ha portato lo stile italiano sulle piste del mondo; Addio a Mario Colombo, l’imprenditore che con Colmar ha conquistato il mondo; Monza dice addio a Mario Colombo: ha guidato la Colmar; Addio a Mario Colombo, morto il presidente di Colmar. Addio a Mario Colombo, morto il patron di Colmar che ha portato lo stile italiano sulle piste del mondoSi è spento a 71 anni il presidente della Manifattura Mario Colombo, artefice del successo internazionale del brand sportivo italiano ... ilfattoquotidiano.it Addio a Mario Colombo, morto il presidente di ColmarMonza è in lutto per la scomparsa dell’imprenditore brianzolo, alla guida del brand simbolo dello sci italiano e dell’abbigliamento sportivo. Aveva 71 anni ed era il nipote del fondatore ... milanofinanza.it Si è spento a 71 anni il presidente della Manifattura Mario Colombo, artefice del successo internazionale del brand sportivo italiano - facebook.com facebook È scomparso oggi, 6 aprile, all'età di 71 anni, Mario Colombo, presidente della Manifattura Mario Colombo, azienda conosciuta per il marchio Colmar. Colombo... x.com