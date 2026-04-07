È scomparsa Maria Borsacchi, ex vicesindaca e assessora alla cultura del comune di Camaiore. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore, lasciando un vuoto tra coloro che l’hanno conosciuta e rivestito ruoli pubblici nel territorio. La sua carriera politica si è concentrata nel settore culturale e istituzionale del paese. La scomparsa è stata comunicata ufficialmente dal municipio locale.

Lido di Camaiore (Lucca), 7 aprile 2026 – E’ morta Maria Borsacchi, ex vicesindaca ed assessora alla cultura del comune di Camaiore. Aveva 92 anni e tanto impegno e disponibilità nei confronti degli altri. Se ne va una grande persona che ha dedicato la propria esistenza agli altri e alla politica. Maria Borsacchi prima di tutto sapeva ascoltare: potevi chiederle un incontro in Comune o all’ospedale, dove era presidente del Tribunale del malato, e lei, con il suo sguardo acuto e una dolcezza mista alla determinazione, apriva cuore e mente al problema. Fu la vicesindaca di Cristiano Ceragioli negli anni ‘90 di cui curò l’assessorato alla cultura tra una crescita di mostre ed incontri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Maria Borsacchi, fu vicesindaca e assessora alla cultura

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