Addio a Lucescu signore del calcio e precursore delle statistiche sui match Ai suoi diceva | La cultura migliora i calciatori

Mircea Lucescu, figura di spicco nel mondo del calcio, si è spento all’età di . Riconosciuto come uno dei tecnici più influenti, ha lasciato un’impronta significativa nel panorama sportivo. La sua carriera si è contraddistinta per passione e innovazione, con particolare attenzione alle statistiche e all’aspetto culturale del gioco. È ricordato per aver contribuito alla crescita dei calciatori e per aver dedicato tutta la vita alla disciplina.

Ha dato la vita per il calcio, fino all’ultimo e non è un’immagine retorica: Mircea Lucescu, nato a Bucarest e scomparso all’età di 80 anni per le conseguenze di un doppio infarto, è stato in panchina il 26 marzo in occasione della semifinale dei playoff mondiali persa 1-0 in casa dalla Romania, sotto i colpi della Turchia di Vincenzo Montella. Aveva lasciato l’ospedale dove era ricoverato da Natale per problemi respiratori per non mancare l’appuntamento della sua nazionale. Si è sentito male qualche giorno dopo, prima di Slovacchia-Romania: una sincope. Sembrava in ripresa, ma al momento delle dimissioni, venerdì scorso, i due infarti, il coma indotto e la fine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Addio a Lucescu, signore del calcio e precursore delle statistiche sui match. Ai suoi diceva: “La cultura migliora i calciatori” Leggi anche: Rino Marchesi, addio a un signore silenzioso del calcio italiano Il procuratore Giuffredi: “I calciatori come li migliora Conte, non li migliora nessuno”Mario Giuffredi a Radio Crc: “Arsenal su Pio Esposito? È innamorato dell’Inter, sarà a Milano per i prossimi 10 anni. Addio a Mircea Lucescu, morto a 80 anni l’ex allenatore di Inter e BresciaIl tecnico era ricoverato da giorni in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Universitario di Bucarest ... ilgiorno.it Addio a Mircea Lucescu, l’allenatore rumeno è morto a 80 anniIl tecnico più titolato della storia del calcio romeno, ex ct della Romania e allenatore in Italia, si è spento dopo essere stato colpito da un infarto. calciocasteddu.it