Addio a Giuseppina Poletto | 50 anni di storia all’Hotel Blanchetti

Giuseppina Poletto, conosciuta per il suo ruolo di lunga data nell’accoglienza turistica a Ceresole Reale, è deceduta il 2 aprile all’età di 79 anni. Ha dedicato circa 50 anni alla gestione dell’Hotel Blanchetti, contribuendo alla vita del paese e alla promozione del settore alberghiero locale. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia e alla struttura ricettiva.

Giuseppina Poletto, figura centrale dell’accoglienza a Ceresole Reale, è deceduta il 2 aprile all’età di 79 anni. La scomparsa della storica albergatrice segna la fine di un lungo percorso professionale legato indissolubilmente all’Hotel Blanchetti e alla storia turistica della valle. L’esistenza di Giuseppina Poletto si è intrecciata con le vicende della struttura alberghiera fin dalla tenera età. Nata nel 1946 e rimasta senza genitori a 11 anni, ha appreso l’arte dell’ospitalità sotto la guida della zia Emma Rolando, che all’epoca coordinava l’attività. Il suo percorso non è stato lineare, ma caratterizzato da un legame costante con la montagna. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Giuseppina Poletto: 50 anni di storia all’Hotel Blanchetti Giuliana Amadio: 50 anni di storia svaniscono a 83 anniLa notizia che ha scosso il cuore del Montello arriva da Villorba, dove la scomparsa di Giuliana Amadio ha lasciato un vuoto difficile da colmare per... Comiso festeggia Giuseppina Campo: un secolo di vita tra storia, resilienza e tradizioni siciliane.Giuseppina Campo ha compiuto cento anni, un traguardo straordinario celebrato oggi nella sua Comiso, in Sicilia, con una toccante cerimonia nella... Temi più discussi: Ceresole Reale, addio a Giuseppina Poletto: storica anima dell’Hotel Blanchetti; Ceresole Reale, addio a Giuseppina Poletto: per 50 anni storica titolare e anima dell’Hotel Blanchetti; CERESOLE REALE - Addio a Giuseppina Poletto, storica titolare dell'Hotel Blanchetti. CERESOLE REALE - Addio a Giuseppina Poletto, storica titolare dell'Hotel BlanchettiE' sempre stata presente e protagonista nei cinquant'anni di attività della struttura ricettiva. È mancata lo scorso 2 aprile. I funerali si terranno martedì 7 ... quotidianocanavese.it E' morta Giuseppina Poletto, anima dell’Hotel Blanchetti e memoria viva di Ceresole RealeScomparsa a 79 anni la storica albergatrice: mezzo secolo di lavoro, famiglia e accoglienza nel cuore del Gran Paradiso ... giornalelavoce.it Buon viaggio Giuseppina Poletto, anima instancabile e attiva del commercio turistico a Ceresole Reale da sempre... Il tuo sorriso accogliente resterà impresso... - facebook.com facebook