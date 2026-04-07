Ad Assisi, i membri dell’associazione Templari Oggi APS hanno svolto un rito di investitura per l’ingresso di nuovi partecipanti. L’evento si è svolto in un contesto che richiama le tradizioni cavalleresche e il servizio alla Chiesa e alla comunità locale. La cerimonia si è tenuta nel cuore spirituale della Cristianità, coinvolgendo i presenti in un momento di rilevanza per l’associazione.

Un gesto che unisce tradizione cavalleresca e impegno concreto a servizio della Chiesa e della comunità Ad Assisi, cuore spirituale della Cristianità, l’associazione Templari Oggi APS ha celebrato un rito di investitura che ha segnato l’ingresso di nuovi membri nella comunità. L’evento, ospitato nella cripta di un antico convento vicino alla piazza principale della città, si è svolto in un clima di raccoglimento e sacralità, parallelo al servizio prestato dai volontari durante il Triduo Pasquale nelle principali chiese italiane. I novizi, i nuovi armiger e miles hanno pronunciato la loro promessa solenne, assumendo un impegno concreto: dedicare le proprie energie al sostegno dei poveri, dei bisognosi e di chi si trova in condizioni di fragilità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Ad Assisi i Templari Oggi APS accolgono nuovi membri con rito solenne

Ad Assisi le investiture di nuovi Templari: storia, fede e missioneAssisi – Nella città di San Francesco, cuore pulsante della Cristianità, l’associazione Templari Oggi APS ha accolto nuovi membri con un rito solenne...

Nuovi Templari ad Assisi: tra riti antichi e aiuto ai poveriL’associazione Templari Oggi APS ha celebrato ad Assisi l’ingresso di nuovi membri attraverso un rito solenne.

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