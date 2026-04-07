Acquasanta isolata | il fango blocca la rinascita post-sisma

Dopo le intense piogge della settimana scorsa, alcune aree del comune di Acquasanta sono state bloccate dal fango, rendendo inaccessibili diverse zone del territorio. Questa situazione ostacola i tentativi di ripresa dopo il terremoto che ha colpito la zona, complicando le operazioni di ricostruzione e di soccorso. Attualmente, le autorità stanno monitorando le condizioni e intervenendo per rimuovere gli ostacoli.

Il comune di Acquasanta affronta un’emergenza infrastrutturale dopo che le piogge della settimana passata hanno reso inaccessibili diverse zone del territorio, mettendo a rischio il rilancio post-terremoto. L’ultima complicazione riguarda la via per Peracchia, recentemente chiusa al traffico. Questo blocco si somma all’isolamento già registrato per le località di Agore e Piandelloro, delineando un quadro di forte vulnerabilità per le frazioni montane. Sante Stangoni, sindaco del centro abitato, ha lanciato un grido d’aiuto sottolineando l’assenza totale di fondi immediati per i ripristini. Senza l’attribuzione dello stato di calamità, l’amministrazione teme che le strade rimangano impraticabili per un periodo di anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Acquasanta isolata: il fango blocca la rinascita post-sisma Ripartire dopo il fango: tre imprenditrici premiate per la rinascita post alluvioneIl premio, promosso dal Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, è dedicato alle realtà guidate da... Appennino: Cdp blocca mutui per rilanciare la ricostruzione post-sismaUn sostegno concreto per la ricostruzione dell’Appennino Il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, ha annunciato un... Si parla di: Smottamenti nell'ascolano, Acquasanta isolata, Salaria bloccata. Smottamenti nell'ascolano, Acquasanta isolata, Salaria bloccataAlberi e fango hanno invaso le strade di un territorio già fragile. Ad Acquasanta Terme le frane hanno interrotto le comunicazioni tra il centro e le frazioni. Ad Arquata del Tronto i vigili del fuoco ... rainews.it Frane, smottamenti e sottopassi allagati: il maltempo martella il PicenoSAN BENEDETTO - Frane e sottopassi allagati: il maltempo martella il Piceno. Una ventina gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco della Centrale e ... msn.com