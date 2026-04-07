La Prefettura di Catania ha deciso di vietare ai tifosi provenienti dalla provincia di Caltanissetta di assistere alla partita tra Acireale e Nissa. La misura è stata adottata per motivi di sicurezza e riguarda esclusivamente i residenti di quella provincia, che non potranno partecipare alla trasferta. La decisione è stata comunicata in vista dell'incontro previsto per la prossima giornata.

La Prefettura di Catania ha imposto il divieto di trasferta per i residenti della provincia di Caltanissetta in occasione del match tra Acireale Calcio e Nissa. L’incontro di Serie D si svolgerà domenica prossima presso lo stadio Tupparello, con il calcio d’inizio fissato per le ore 15. Il provvedimento restrittivo è scattato per garantire la sicurezza pubblica durante l’evento sportivo. La dirigenza della squadra biancoscudata ha già reso noto il proprio posizionamento ufficiale attraverso un comunicato. Sicurezza e gestione dei tifosi al Tupparello. L’organizzazione societaria ha esortato pubblicamente i propri sostenitori a osservare rigorosamente le indicazioni impartite dalle autorità competenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Acireale-Nissa: stop ai tifosi di Caltanissetta per sicurezza

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Serie D. Ancora trasferta vietata ai tifosi della Nissa per la gara di domenica prossima al "Tupparello" contro l'Acireale - facebook.com facebook