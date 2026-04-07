Accusato di aver sequestrato un giovane per una notte nella propria casa | al via il processo

Un uomo di Brindisi è stato rinviato a giudizio per aver sequestrato un giovane per una notte nella propria abitazione. Il procedimento si svolge davanti alla corte d'assise del tribunale di Brindisi, che dovrà esaminare le accuse di sequestro di persona a scopo di estorsione. La vicenda riguarda l’intera sequenza di fatti che hanno coinvolto l’imputato e la vittima, senza ulteriori dettagli al momento disponibili.

Un 33enne brindisino davanti alla corte d'assise. La persona offesa aveva dichiarato di essere inserita in un giro di consegne nelle carceri con i droni, si sarebbe negata per una ulteriore "spedizione espressa" BRINDISI - Brindisino accusato di sequestro di persona a scopo di estorsione, è a processo davanti alla corte d'assise del tribunale di Brindisi. Il presidente Vincenzo Scardia (lo è anche del tribunale, non solo di questa corte), la giudice Stefania De Angelis e i giudici popolari devono giudicare il 33enne Giovanni Candita, arrestato in flagranza il 15 luglio 2025 dai carabinieri della stazione di Oria. L'imputato (detenuto per questa causa) ha assistito alla prima udienza, quella di oggi (martedì 7 aprile 2026). 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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