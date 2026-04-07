Abusi sulle figlie 13enni della compagna | dopo la condanna arriva il maxi risarcimento

Una vicenda che ha coinvolto due ragazze di tredici anni si conclude con una sentenza di condanna al risarcimento dei danni. La vicenda riguarda abusi commessi sulle figlie di una donna, e la decisione arriva dopo una lunga fase processuale. La condanna è stata emessa in ambito civile, con un importo significativo stabilito come risarcimento.

LECCE – Si chiude con una pesante condanna al risarcimento dei danni il capitolo civile di una vicenda dolorosa che ha visto come vittime due sorelle, all’epoca dei fatti appena tredicenni. Nei giorni scorsi, il giudice della prima sezione civile del Tribunale di Lecce Biagio Politano ha emesso la sentenza disponendo che un uomo di 56 anni, residente nel Leccese, risarcisca le figlie della sua ex convivente per i fatti commessi tra l’estate del 2018 e il giugno del 2019. L’uomo era già stato condannato, in sede penale, in primo grado, alla pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione (già decurtata di un terzo in ragione della scelta del rito abbreviato) per atti sessuali su minori, perché avrebbe molestato le vittime in casa, negli orari in cui la convivente era assente per lavoro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Assolto dopo 45 giorni in carcere per presunti abusi sulle figlie: «Così la zia ha montato le accuse»Quarantacinque giorni in carcere per presunte molestie ai danni delle figlie, due ragazzine di 13 e 10 anni.

L’Aquila, assolto dopo 45 giorni di carcere per presunti abusi sulle figlie: “Così la zia ha montato le accuse”Dopo 45 giorni trascorsi in carcere con l’accusa di molestie nei confronti delle figlie minorenni, un uomo di 58 anni residente all’Aquila è stato...

Si parla di: Ancora nessuna notizia di Siria Piscedda: cresce l’ansia, l’appello dei familiari.

Abusi sull’amichetta della figlia. Chiesta una condanna di 7 anni. La denuncia dopo il racconto alla ziaLa pm Cavallari ha sollecitato una pena di 10 anni, ridotta a 7 perché l’uomo ha scelto il rito abbreviato. La minore di 14 anni ha raccontato di essere stata costretta con la forza ad avere un rappor ... ilrestodelcarlino.it

Abusi sulla figlia, ‘vince’ la Procura. Scatta il braccialetto elettronicoPer abusi sessuali nei confronti della figlia, disposto dalla Magistratura il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico ad un 60enne residente a Castelnovo Monti. Si tratta della misura ... ilrestodelcarlino.it