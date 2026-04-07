Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, è stato ascoltato dai microfoni de La Stampa durante l’evento “Vinciamo insieme – Il calcio digitale come strumento di inclusione sociale”, organizzato presso il Palazzo della Regione Piemonte. Durante l’incontro, Abete ha commentato le capacità di un allenatore di calcio, definendolo di altissimo livello. Le sue dichiarazioni sono state pubblicamente condivise nel corso della manifestazione.

Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, è stato intercettato dai microfoni de La Stampa, a margine dell’iniziativa “Vinciamo insieme – Il calcio digitale come strumento di inclusione sociale”, svoltasi presso il Palazzo della Regione Piemonte Le parole di Abete. Sulla candidatura a presidente della Figc: “Naturalmente queste situazioni verranno analizzate approfonditamente, come è giusto che avvenga. Tutte le componenti stanno osservando attentamente gli sviluppi nel loro ambito, così da avere chiara la percezione dei bisogni dei soggetti che rappresentano, perché altrimenti si rischia di promuovere più le proprie posizioni che non quelle di chi si rappresenta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Abete: “Conte è un allenatore di primissimo livello”

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Abete sulla candidatura in FIGC: Situazione da approfondire. Conte? Tecnico di primissimo livelloGiancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui La Stampa, a margine dell’iniziativa. tuttomercatoweb.com

Abete: «Serve un progetto condiviso per ridare competitività alla Nazionale. Conte Ct? E' un tecnico di primissimo livello»Il calcio Italiano prova a ripartire dopo la terza eliminazione consecutiva ai Mondiali. Una sconfitta di un intero movimento, che impone riflessioni e ... msn.com

Auguri a Abodi, Simonelli, Lotito e Abete. E che sia di resurrezione Il commento del Direttore Ivan Zazzaroni - facebook.com facebook

Duello Abete-Malagò: via alle grandi manovre per il futuro Figc x.com