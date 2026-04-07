A Terracina arriva Sorsi e Morsi sull' Appia

A Terracina si tiene l’evento “Sorsi e Morsi sull’Appia”, dedicato ai prodotti locali e alle specialità gastronomiche della zona. Nel corso della manifestazione, vengono presentate diverse proposte di degustazione e vendita di prodotti tipici. Con l’arrivo della primavera, si intensificano anche le iniziative legate alle fragole, che sono protagoniste di questa stagione e vengono valorizzate attraverso varie attività e assaggi.

Con l’arrivo della primavera arrivano i suoi frutti di stagione per eccellenza: le dolci e colorate fragole. In particolare nel territorio pontino è possibile gustare la fragola favetta, nata da un seme francese e trapiantata nei dintorni di Terracina dove ha trovato l’ambiente ideale per attecchire e crescere rigogliosa. Piatti di carne e pesce, stuzzichini, piatti unici, dolci, liquori e sorbetto che vedranno protagonista la piccola fragola di Terracina. Acquistando il biglietto si potrà accedere al menù scelto o a entrambi e si avrà il kit di degustazione: calice, tracolla e mappa del percorso. È dunque per domenica 12 aprile nel centro storico di Terracina, i biglietti sono disponibili online sul sito della Pro Loco. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: In alto i calici: arriva a Riccione ‘Sorsi di mare’ Terracina, reiterate violenze sulla compagna, divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico a TerracinaTerracina, 29 gennaio 2026 – La polizia di Stato di Terracina, nel pomeriggio di ieri, ha eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento...