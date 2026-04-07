Negli ultimi tempi si nota una tendenza diffusa tra i lettori a mettere in discussione i personaggi tradizionali dei libri per bambini. Nonostante i classici siano ormai poco letti, molti continuano a usarli come punti di riferimento o a criticarli apertamente, rifiutando di considerarli intoccabili. Questa dinamica coinvolge lettori di diverse età e si riflette nella discussione pubblica sui valori e i modelli presentati nelle storie più note.

Anche se i libri per l’infanzia canonici non li legge più nessuno tutti si cimentano con essi prendendoli a modello o demolendo il piedistallo su cui la tradizione li ha posti. Tanti poi si fanno imitatori di Umberto Eco che, col suo Elogio di Franti, contesta la morale piccolo borghese del libro Cuore. E anche se lo scrittore Domenico Starnone ha detto qualche anno fa che era un peccato l’ostracismo contro il capolavoro di De Amicis da parte della sinistra, resta la diffidenza verso il tipo umano incarnato dal protagonista del romanzo, Erico Bottini, e una sorta di preferenza verso Franti, il ribelle, il sessantottino ante-litteram, il “bullo” che ride troppo perché non accetta l’Ordine. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - A sinistra preferiscono i bulli a Pinocchio

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