A Seriate incontro con Antonino De Masi imprenditore calabrese da anni sotto scorta

Venerdì 17 aprile alle 20, l’Associazione Il Greto di Seriate organizza un incontro nell’ambito della rassegna “Incontri sul Serio 2025-26”. La serata prevede la presenza di Antonino De Masi, imprenditore originario della Calabria che da anni si trova sotto scorta. L’appuntamento è aperto alla cittadinanza e si svolgerà presso una sede in città.

Per la rassegna “Incontri sul Serio 2025-26”, l’Associazione Il Greto di Seriate invita la cittadinanza, venerdì 17 aprile alle 20.45 al Teatro Aurora via del Fabbro 5, Seriate, all’incontro-dialogo “Un grido di libertà” con Antonino De Masi, imprenditore calabrese di Gioia Tauro (RC) da anni sotto scorta. Gli organizzatori spiegano: “Con le sue aziende di famiglia, orgoglio del Sud Italia per gli oltre 70 anni di attività, Antonino De Masi da quattordici anni vive .blindato.per le sue denunce che hanno condotto all’arresto e alla condanna definitiva di alcuni tra i più potenti e feroci boss della ‘ndrangheta. Questa sua grande prova di... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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