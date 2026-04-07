A Palermo la Sicily Music Conference | alla Zisa e al Punk Funk incontri concerti e brunch

A Palermo si tiene la Sicily Music Conference dal 13 al 16 maggio, evento che coinvolge le città di Palermo e Catania. L’appuntamento si svolge alla Zisa e al Punk Funk e comprende incontri, concerti e brunch. La manifestazione coinvolge professionisti, artisti emergenti e appassionati del settore musicale, rappresentando un momento di incontro tra le due città siciliane. È al quinto anno di svolgimento.

Un programma costruito su workshop su set design, produzione musicale, scrittura creativa, giornalismo specializzato e gestione di grandi eventi; tavole rotonde sulla sostenibilità ambientale ed economica dei festival, sull'arte e la musica come potente espressione civile. Spazio anche ad approfondimenti sul Mediterraneo, residenze artistiche, la musica popolare contemporanea nei luoghi di cultura e il ruolo dell'arte come fonte di salute mentale e prevenzione del burnout: quattro giorni imperdibili, pensati per chi vive di note e passione. La SMC 2026 si terrà al Crezi Plus e Spazio Franco ai Cantieri Culturali alla Zisa e al Punk Funk a Palermo; a Catania, panel e showcase al Cortile Murgo, a Frequenza, all’Easy Bistrot - Disco Mercato che ospita il tradizionale brunch del sabato e al Gammazita. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

A Palermo la Sicily Music Conference: alla Zisa incontri, concerti e brunchUn programma costruito su workshop su set design, produzione musicale, scrittura creativa, giornalismo specializzato e gestione di grandi eventi;...

Leggi anche: Forma Free Music Impulse: inizio aprile all'insegna di incontri, concerti e workshop

Argomenti più discussi: Sicily Music Conference; Sicily Music Conference: Sicilia hub della musica internazionale.

Sicily Music Conference a Palermo, musica e sostenibilitàPresentata oggi la seconda edizione della Sicily Music Conference Meeting & Festival, l'unica conferenza internazionale sulla musica in Sicilia, ideata nel 2020 da un gruppo di operatori della filiera ... ansa.it

Tutto è pronto per la Sicily Music Conference, che quest'anno raddoppiaTutto è pronto per la terza edizione della Sicily Music Conference, dal 22 al 25 maggio a Palermo e Catania. Come ormai da tradizione ci sarà un programma ricco di incontri, performance e dibattiti ... rockit.it

Anche quest'anno ritorna Sicily Music Conference per la sua 5ª edizione, dal 13 al 16 Maggio, tra Palermo e Catania! Venite a scoprire le location ufficiali con noi :) - facebook.com facebook