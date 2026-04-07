A Padriciano la XVII edizione del torneo di golf del Lions Club

A Trieste, domenica 12 aprile, si svolgerà la XVII edizione del torneo di golf organizzato dal Lions Club Trieste Alto Adriatico. La manifestazione si terrà presso il Golf Club Trieste e coinvolgerà partecipanti provenienti dal distretto Lions 108-Ta2. L’evento unisce pratiche sportive, momenti di condivisione e iniziative di solidarietà e si inserisce nel calendario annuale del Lions Club.

Una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e della solidarietà. Domenica 12 aprile il Lions Club Trieste Alto Adriatico organizza a Trieste la tappa del XVII Torneo Distrettuale di Golf del Distretto Lions 108-Ta2, in programma presso il Golf Club Trieste. L’iniziativa si inserisce nel circuito del Trofeo Lions Nord Est 2026, articolato in diverse tappe sul territorio del Nord Est. Il torneo unisce sport e impegno sociale, con finalità benefiche a sostegno di diversi progetti promossi dal club. Tra questi, l’acquisto di tablet destinati a una struttura odontoiatrica specializzata nella cura di bambini con disturbo dello spettro... 🔗 Leggi su Triesteprima.it “Città di Cologna Spiaggia”, al via la XVII edizione del Concorso Letterario NazionaleOltre la Competizione: Un’Opportunità di Crescita La partecipazione al Premio “Città di Cologna Spiaggia” va oltre la semplice competizione. Leggi anche: Economia criminale e imprese, alla Federico II la XVII edizione del laboratorio Lemic