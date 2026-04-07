A Milano sul Pirellone sono nati i primi due falchi del 2026 – Il video

A Milano, sul tetto del grattacielo Pirelli, sono nati i primi due falchi pellegrini del 2026. I cuccioli sono stati osservati durante la giornata di Pasquetta e sono figli dei genitori denominati Giulia e Giò. La nascita è stata documentata tramite un video che mostra i due nuovi nidiacei. I falchi pellegrini sono specie protetta e la loro presenza nel centro urbano è monitorata regolarmente.

A Pasquetta, sul tetto del grattacielo Pirelli, sono nati i primi due falchi del 2026, figli della coppia di falchi pellegrini Giulia e Giò. Sono nati a poche ora di distanza l’uno dall’altro, sotto gli occhi di migliaia di persone che seguono la nidificazione in diretta streaming grazie alle webcam attive 24 ore su 24. La storia della coppia risale al 2014, quando due operai li scoprirono durante lavori di manutenzione. Il naturalista Guido Pinoli progettò allora un nido artificiale, studiato appositamente per favorire la nidificazione. Da quel momento, Giulia e Giò sono tornati ogni anno nello stesso punto, trasformandosi in una presenza familiare per i milanesi e in simboli della fauna urbana. 🔗 Leggi su Open.online

Pirellone, nati i primi falchetti di Giò e Giulia: i falchi pellegrini nidificano a Milano dal 2014Al Pirellone sono nati i primi pulli di Giò e Giulia, la storica coppia di falchi pellegrini che dal 2014 nidifica a Milano.

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Milano, falchi sul Pirellone, nati i primi due falchetti del 2026. La cova a 125 metri d'altezzaDue delle quattro uova si sono schiuse nel giorno di Pasquetta. I falchi pellegrini Giulia e Giò nidificano sul grattacielo di Regione Lombardia dal 2014 e hanno allevato con successo molti «cuccioli» ... milano.corriere.it

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