A FarWest l' inchiesta sulle sette e i riti sciamanici

Martedì 7 aprile alle 21.25 su Rai 3 torna FarWest, la trasmissione condotta da Salvo Sottile. In questa puntata si approfondirà l'inchiesta sulle sette e sui riti sciamanici, con interviste e reportage dedicati a questo tema. La trasmissione fornirà approfondimenti sui casi e sulle attività legate a queste pratiche, senza commenti o analisi personali.

Martedì 7 aprile alle 21.25 su Rai 3 torna Farwest, la trasmissione di Salvo Sottile con un'inchiesta sulla “setta dell'alchimista: dopo l'arresto dei santoni accusati a vario titolo di associazione a delinquere e violenza sessuale, gli inviati di FarWest sono andati in Svizzera a scoprire un mondo fatto di riti sciamanici e droghe. FarWest ha raccolto le testimonianze di chi ha rischiato la vita durante uno di questi riti. FarWest si occupa poi di una situazione al limite del paradosso a Bellaria-Igea Marina, dove un bene confiscato alla mafia che il Comune romagnolo ha riqualificato per destinarlo alle persone con disabilità ora potrebbe tornare in mano a un uomo condannato per mafia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - A FarWest l'inchiesta sulle sette e i riti sciamanici Leggi anche: A FarWest un’inchiesta sulle stragi di Capaci e via D’Amelio Temi più discussi: FarWest 2025/26 - Puntata del 31/03/2026 - Video; Inchiesta su sette e riti sciamanici a Farwest; FarWest 2025/26 - Soros, il magnate che decide i destini del mondo - 31/03/2026 - Video; Immigrazione: Soros finanzia agenda sinistra, avevamo ragione. Inchiesta su sette e riti sciamanici a Farwest stasera su Rai 3Martedì 7 aprile, alle 21.25 su Rai 3, torna Farwest con un’inchiesta sulla setta dell’alchimista: dopo l’arresto dei santoni, gli inviati della trasmissione sono andati in Svizzera. corrierenazionale.it Farwest va in Svizzera per un’inchiesta su sette e riti sciamanici: le anticipazioni della puntataMartedì 7 aprile, alle 21.25 su Rai 3, torna Farwest con un’inchiesta sulla setta dell’alchimista: dopo l’arresto dei santoni, accusati di associazione a delinquere e violenza sessuale, gli inviati ... affaritaliani.it Il caso delle gomme bucate sulla 131 dcn, la testimonianza: «Sembrava il farwest, abbiamo pensato ad un’azione dei banditi» Marco Fulgheri: «Siamo rimasti in attesa di un carro attrezzi per quattro ore» - facebook.com facebook Un'inchiesta di #FarWest, la trasmissione condotta da #SalvoSottile su Rai 3, spiega come #GeorgeSoros finanzierebbe la sinistra italiana. E #FdI insorge: "Vergognoso. Di chi siete al servizio" x.com