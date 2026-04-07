8 Aprile | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 8 aprile, giorno che corrisponde al 98º del calendario gregoriano, si segnala per le caratteristiche di chi nasce in questa data. Le persone nate oggi sono considerate intuitive e creative, con una spiccata capacità di andare oltre le apparenze e scoprire nuove opportunità. La giornata è segnata dall'attenzione alle sfumature e dalla sensibilità nel percepire ciò che gli altri spesso non notano.

Il 8 aprile è il 98º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è intuitivo e creativo, con una forte capacità di vedere oltre l’apparenza e cogliere nuove possibilità. Fatti salienti: Nel 1994 viene annunciata la morte per suicidio di Kurt Cobain, leader dei Nirvana. Autore di brani iconici come Smells Like Teen Spirit, ha segnato una generazione e la storia del rock. Amore - Il trigono di fuoco della Luna accende la passione. Se sei single, un incontro durante un evento o un corso di formazione potrebbe rivelarsi folgorante. Lavoro - Sei inarrestabile. Hai la lungimiranza necessaria per anticipare una mossa della concorrenza. Ottime notizie per chi lavora con l'estero. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: 2 Aprile: oroscopo segno per segno e almanacco Leggi anche: 3 Aprile: oroscopo segno per segno e almanacco Oroscopo 2026, la classifica dei segni più fortunati dell'anno Temi più discussi: 8 Aprile: oroscopo segno per segno e almanacco; L'oroscopo di mercoledì 8 aprile 2026: le stelle sotto la Torre; Oroscopo Gemelli: le previsioni di Simon and the Stars dalle settimana dall'1 all’8 aprile 2026; Oroscopo di oggi 8 aprile 2026: le previsioni segno per segno. L'oroscopo di domani mercoledì 8 aprile 2026: l'Acquario è il segno 1°classificatoLa determinazione brilla sovrana nel carattere dei nati Leone, permettendo di affrontare sfide complesse con una grinta che non ammette repliche ... it.blastingnews.com Oroscopo 8 aprile 2026, le previsioni di oggi segno per segno: Marte lascia i PesciLa Luna si divide tra Sagittario e Capricorno nell’oroscopo di mercoledì 8 aprile 2026. Nel pomeriggio diventa sempre più forte l’amore dei segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno). fanpage.it È venuto a mancare il professor Modesto D’Aprile, storico primario oncologo del Goretti. Si è spento alla vigilia della Santa Pasqua presso il Policlinico Campus Bio-Medico di Roma. Figura di grande rilievo della sanità pontina, padre di quattro figli e nonno di - facebook.com facebook 7/4/26. PADOVA. Domenica 12 aprile si terrà il “LIONS DAY per OPSA”, un’articolata manifestazione organizzata dal Lions Club Padova Ruzzante Rubianus e Opera della Provvidenza S. Antonio, aperta a tutta la cittadinanza; sarà presentata il 9 aprile in conf x.com