76 atenei uniti per Regeni | Verona sfida il silenzio e difende la ricerca

L’Università di Verona ha annunciato un evento per giovedì 7 maggio 2026 alle 17, dedicato alla memoria di Giulio Regeni e alla libertà accademica. L’iniziativa si svolgerà in concomitanza con un appuntamento in cui 76 università si sono unite per affrontare il tema della scomparsa del ricercatore e del rispetto della ricerca scientifica. L’evento si terrà presso la sede dell’ateneo e sarà aperto al pubblico.

L’Università di Verona organizza per giovedì 7 maggio 2026, alle ore 17, un evento dedicato alla libertà accademica e alla memoria di Giulio Regeni, a dieci anni dalla sua scomparsa. L’iniziativa si svolgerà nell’aula T2 del Polo Zanotto e prevede la proiezione del filmato intitolato Giulio Regeni – Tutto il male del mondo. L’appuntamento veronese si inserisce in un coordinamento nazionale denominato Le Università per la libertà di ricerca, voluto dalla senatrice a vita Elena Cattaneo. Un fronte accademico tra Verona e l’Italia. Il coinvolgimento è massiccio: l’operazione vede la partecipazione di 76 atenei distribuiti sul territorio italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 76 atenei uniti per Regeni: Verona sfida il silenzio e difende la ricerca A Verona un incontro per Giulio Regeni a dieci anni dalla sua scomparsa: università unite per la libertà della ricercaAl Polo Zanotto si terrà la proiezione del documentario "Tutto il male del mondo" e un confronto pubblico: «La libertà di studio e ricerca è un... Ricerca, 8,3 milioni agli atenei siciliani: la Regione scommette sui giovani per fermare la fuga dei cervelliFondi Fse+ destinati a contratti biennali per dottori di ricerca nelle università dell’Isola: avviso regionale su salute, digitale, ambiente e... Temi più discussi: Le Università per Giulio Regeni: 76 atenei italiani uniti per la libertà di ricerca; I genitori di Giulio Regeni: Ci siamo sentiti traditi dai nostri governi. In dieci anni abbiamo visto da tutti gli esecutivi processi di normalizzazione; Regeni, settantasei atenei uniti per la memoria di Giulio: il programma dell’Università di Genova; Regeni, la Cattolica aderisce all'iniziativa 'Le Università per Giulio'. «Le Università per Giulio Regeni»: 76 atenei italiani uniti per la libertà di ricercaSi è tenuta questa mattina, nella Sala Caduti di Nassirya presso il Senato della Repubblica, la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa «Le Università per Giulio Regeni. A dieci anni dall ... articolo21.org Regeni, UniMe aderisce all’iniziativa Le Università per GiulioMartedì 21 aprile, alle ore 16.30, presso l’Aula Magna dell’Ateneo di Messina, si terrà una proiezione speciale del documentario Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, prodotto da Fandango e Ganes ... strettoweb.com Il Ministero della Cultura ha negato il finanziamento a “Tutto il male del mondo”, documentario su Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso al Cairo nel 2016. Un film già realizzato, premiato e sostenuto da numerose università, escluso - facebook.com facebook Fondi negati al docufilm su Regeni, il ministro Giuli sotto accusa x.com