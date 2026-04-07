Nel 1986, i fumetti negli Stati Uniti hanno subito un cambiamento significativo grazie alla pubblicazione di opere come Watchmen e Batman. Questi titoli hanno portato temi più maturi e complessi nel settore, influenzando il modo in cui vengono raccontate le storie a fumetti. La loro uscita ha aperto la strada a un approccio più serio e articolato nel mondo dei graphic novel e dei fumetti per adulti.

Il 1986 ha segnato una svolta epocale per il mondo dei fumetti statunitensi, trasformando opere come Watchmen e Batman. Il Ritorno del Cavaliere Oscuro in prodotti capaci di attrarre un pubblico adulto attraverso temi complessi e linguaggi innovativi. L’anno in questione ha la DC Comics pubblicare tre titoli fondamentali. Frank Miller ha rilanciato l’Uomo Pipistrello, Alan Moore e Dave Gibbons hanno dato vita a Watchmen e John Byrne ha ridefinito la figura di Superman con L’uomo d’acciaio. Parallelamente, la Marvel ha affidato a Miller il rilancio di Devil. Questo percorso ha la creazione di un trittico composto da Rinascita, disegnata da David Mazzucchelli, e dalle opere Elektra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 1986: l’anno che ha reso i fumetti adulti tra Moore e Miller

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