ZXMoto scuote il WorldSSP | doppietta in Portogallo e shock in pista

Nel fine settimana in Portogallo, ZXMoto ha ottenuto una doppietta nella categoria WorldSSP del Campionato mondiale Superbike. Il marchio cinese, fondato ad aprile 2024, ha ottenuto risultati di rilievo durante la gara, confermando la sua presenza in pista. La competizione ha visto momenti di grande tensione e alcuni episodi che hanno coinvolto diversi piloti, creando un certo scompiglio tra gli atleti partecipanti.

ZXMoto, marchio cinese nato nell’aprile 2024, ha dominato il round portoghese del Campionato mondiale Superbike nella categoria WorldSSP. L’azienda ha ottenuto due vittorie consecutive, distaccando i rivali per quasi quattro secondi nel primo gara. Il risultato in Portogallo conferma che non si è trattato di un episodio isolato. La doppietta mette in luce l’ingresso aggressivo di un produttore con soli due anni di vita in una competizione riservata a mezzi derivati dalla serie. L’ascesa tecnica di Zhang Xue e il modello Chongqing. Dietro questo successo operativo c’è Zhang Xue. Il fondatore di ZXMoto è un ingegnere autodidatta che ha iniziato la sua carriera in un’officina di riparazione, abbandonando precocemente gli studi scolastici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ZXMoto scuote il WorldSSP: doppietta in Portogallo e shock in pista L’annuncio ufficiale scuote il Milan: “Shock per l’infortunio”Il Milan vince di corto muso sul Lecce, decisivo il gol a sette dal novantesimo di Fullkrug, e torna a -3 dall’Inter capolista. Juventus Women in Nazionale: doppietta di Ana Capeta col PortogalloThuram Juve, pronto il rinnovo anti Premier League: previsto un ritocco dell’ingaggio. Dalla Cina un nuovo sfidante nel mondo delle superbike, il trionfo di ZXMotoUltim'ora su ticinonotizie.it CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – ZXMoto, una casa motociclistica cinese poco conosciuta, ha conquistato una storica doppietta nella categoria World Supersport (World ... ticinonotizie.it Cina: WorldSSP, ZXMOTO conquista una storica doppietta nel round portogheseIl produttore cinese di moto ZXMOTO ha fatto la storia conquistando la sua prima doppietta nella categoria World Supersport (WorldSSP) nel ... notizie.tiscali.it