Zverev | La sua preparazione per il Monte-Carlo Masters potrebbe rivelarsi decisiva

Alexander Zverev si sta allenando intensamente in vista del Monte-Carlo Masters. La sua preparazione include sessioni di allenamento mirate e pratiche sul campo. La competizione si svolgerà sulla terra battuta e il tennista tedesco ha già partecipato ad alcuni tornei di preparazione. La sua presenza nel torneo è confermata e la sua partecipazione sarà valutata nelle prossime settimane.

"> Alexander Zverev si prepara per Monte Carlo con ottimismo. Alexander Zverev entra nel torneo di Monte Carlo con molte aspettative positive, grazie a un avvio di stagione costante. Dopo un inizio promettente, il tedesco si ritrova in una fase cruciale della sua carriera, necessitando di un risultato significativo per scalare la vetta e conquistare il tanto desiderato titolo del Grand Slam. Zverev ha accumulato esperienze notevoli nel corso della sua carriera, ma un obiettivo resta in sospeso: il trionfo in un torneo dello Slam. L’Open di Francia, noto anche come Roland Garros, rappresenta per lui un’opportunità d’oro, dato il suo stile di gioco e le sue preferenze per le superfici in terra battuta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Zverev: La sua preparazione per il Monte-Carlo Masters potrebbe rivelarsi decisiva. Leggi anche: Carlos Alcaraz può pareggiare il record di Jannik Sinner al Monte Carlo Masters. Djokovic si scusa con i fan dopo l’improvvisa uscita dal Monte Carlo Masters 2026.Djokovic si scusa con i fan dopo l’improvvisa uscita dal Monte Carlo Masters 2026. Temi più discussi: Atp Monte-Carlo: esordio soft per Sinner, poi Zverev o Medvedev; Monte-Carlo: Alexander Zverev nel traffico con lo scooter elettrico dopo l'esibizione con Jannik Sinner; Matteo Berrettini: a Monte-Carlo wild card e 1° turno contro un qualificato. Cosa aspettarsi dal romano; Sinner: Mi godo il momento. Montecarlo? Sono sincero, sarà di preparazione. Jannik Sinner affina i colpi a Monte-Carlo e gioca a minitennis con Zverev [VIDEO]Jannik Sinner sembra molto determinato a cominciare con il piede giusto la parte di stagione sulla terra battuta. L'altoatesino sta svolgendo una sorta di breve ma intensa preparazione sul rosso, ... tennisworlditalia.com Alexander Zverev punta il titolo a Monte-Carlo: È tra i tornei che vorrei vincereAlexander Zverev è stato il tennista, insieme a Daniil Medvedev, che più si è avvicinato al livello di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner in questa prima fase della stagione. Il campione tedesco ha dato f ... tennisworlditalia.com Masters 1000 Monte-Carlo, Arnaldi fuori al primo turno: vince Garin in due set facebook ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 Monte-Carlo, #Arnaldi fuori al primo turno: l'azzurro è stato sconfitto da Garin in due set (6-2, 6-4) #SkySport #SkyTennis x.com