Negli ultimi giorni, Chelsea Green è finita al centro di discussioni online a causa della sua amicizia con il collega Marty Scurll. I commenti negativi sono aumentati sui social media, dove i fan della WWE hanno espresso il loro disappunto. La situazione ha generato una forte reazione tra gli utenti, portando a una crescente attenzione sulla relazione tra le due figure. La vicenda ha attirato l’interesse di molti appassionati e addetti ai lavori.

Bufera ai danni di Chelsea Green sui social media. La ragazza è stata presa di mira da una shitstorm dei fan WWE per la sua amicizia con il collega Marty Scurll. Il caso è nato in seguito ad una foto che l’ex superstar britannica ha pubblicato una foto in cui faceva da cosplayer di Chelsea. La quale ha espresso il proprio apprezzamento, scrivendo “THIS IS SO GOOD”. Sotto questo commento si è scatenato il caos. La maggior parte dei fan le hanno chiesto di smetterla di essere sua amica. Scurll è stato accusato in passato di esser stato un predatore sessuale e di aver avuto rapporti con ragazze minorenni durante il periodo dello SpeakingOut. Queste accuse sono state ripetute a valanga nei commenti e hanno investito il commento della Green. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Chelsea Green nella bufera, sotto accusa la sua amicizia con Marty Scurll

Chelsea Green si racconta: "La mia Wwe, Netflix e quella volta a S. Siro con Drew McIntyre...”Recentemente si è rotta la caviglia a SmackDown, ma Chelsea Green rimane una Superstar Wwe fondamentale in tutti gli intrecci e le storyline.

AEW: Adam Page affronta le polemiche sulla foto con Marty Scurll e si assume ogni responsabilitàAdam “Hangman” Page rompe finalmente il silenzio sulla bufera scoppiata lo scorso mese dopo la pubblicazione di un selfie che lo ritraeva insieme al...

Temi più discussi: WWE 2K26 – Sentire l’inesorabile scorrere del tempo; WWE 2K26: la patch 1.07 migliora il gameplay e apporta modifiche il Ringside Pass; WWE 2K26, modifiche al Ringside Pass e migliorie al gameplay con la patch 1.07; Perché Road Dogg ha lasciato la WWE? Le sue parole.

WWE: Chelsea Green svela il suo ruolo a WrestleMania 42Chelsea Green conferma ufficialmente che non salirà sul ring di WrestleMania 42. Scopri le dichiarazioni della Superstar ... spaziowrestling.it

WWE: Possibile forfait per Chelsea Green a WrestleMania 42Avvicinandosi sempre di più a WrestleMania, l’unica certezza è che tutti sperano di riuscire a trovare un posto nelle due serate più importanti dell’anno nel mondo del wrestling. Non tutti ci riescono ... spaziowrestling.it

L'ex co-lead writer di #SmackDown ha parlato anche di Kit Wilson e Chelsea Green facebook

WWE: Possibile forfait per Chelsea Green a WrestleMania 42 #WWE #ChelseaGreen #WrestleMania42 x.com