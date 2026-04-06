World Cup di Pallanuoto Maschile Italia-Spagna 12-10 | vittoria all’esordio degli Azzurri

Nella prima partita della World Cup di pallanuoto maschile, gli Azzurri hanno battuto la Spagna con il punteggio di 12-10. La sfida si è svolta ad Alessandropoli il 6 aprile 2026, segnando un esordio positivo per la squadra italiana in questa competizione. La partita ha visto un testa a testa tra le due formazioni, con gli italiani che sono riusciti a mantenere il vantaggio negli ultimi minuti.

Alessandropoli, 6 aprile 2026 – E’ andata benissimo la prima partita del Settebello nella World Cup 2026 di pallanuoto maschile. Gli Azzurri, all’esordio di oggi, hanno battuto la Spagna 12-10. In un match bellissimo di grande intensità, con tensione in acqua e tantissima qualità, l’Italia di Coach Campagna ha guidato la gara in un incontro di equilibrio e di carattere. La competizione ad Alessandropoli fino al 12 aprile. Nella giornata di domani, il Settebello ancora in acqua e con gli Stati Uniti. Le dichiarazioni, il tabellino, i convocati e il calendario – Fonte FEDERNUOTOfedernuoto.it (da federnuoto.it). Le parole del commissario tecnico Alessandro Campagna. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Buona la prima per il Settebello nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile in quel di Alessandropoli. La squadra di Sandro Campagna si impone per 12 a 10 contro la Spagna campione del mondo in carica dopo una gara combattuta nel Gi facebook

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