WhatsApp diventa veicolo di malware sofisticati

Negli ultimi giorni, sono stati segnalati diversi casi di malware che si diffondono tramite WhatsApp, una delle applicazioni di messaggistica più utilizzate al mondo. Questi software dannosi si presentano con tecniche avanzate e sfuggono più facilmente ai controlli di sicurezza tradizionali. Le autorità competenti stanno monitorando la situazione e avvisano gli utenti di prestare attenzione ai messaggi sospetti o provenienti da contatti sconosciuti.

Una nuova ondata di malware su WhatsApp sta destando grande preoccupazione nel settore della sicurezza informatica, caratterizzata da un livello di sofisticazione superiore rispetto alle minacce precedenti. Secondo le segnalazioni di Microsoft nel 2026, questa campagna sfrutta una combinazione di script VBS e pacchetti MSI per installare backdoor persistenti su sistemi Windows, con meccanismi complessi difficili da intercettare dai tradizionali antivirus. Tutto inizia con un messaggio ricevuto su WhatsApp, costruito per sembrare credibile: può apparire come un documento aziendale o una comunicazione urgente, spingendo il destinatario ad aprire l’allegato senza pensarci troppo. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - WhatsApp diventa veicolo di malware sofisticati Città del Messico, il calcio diventa veicolo di inclusioneNel giorno in cui l’Italia fa i conti con l’ennesima esclusione dai Mondiali di calcio, a Città del Messico, uno dei luoghi della competizione della... Atb diventa sponsor del Volley Bergamo: “Sport veicolo di valori come rispetto e gioco di squadra”La collaborazione prevede la presenza del marchio dell’azienda dei trasporti già durante la stagione in corso, oltre a iniziative congiunte che... Argomenti più discussi: In sviluppo una nuova app di WhatsApp per CarPlay. Si potranno leggere anche le chat; WhatsApp arriva su CarPlay: cosa cambia davvero per chi usa l’iPhone in auto; WhatsApp, le novità in arrivo: due account su iPhone, chat da iOS ad Android e altro; Google Maps, l’AI migliora l’autonomia delle auto elettriche. WhatsApp diventa a pagamento? Svolta epocale per i servizi di Meta: novità anche per Instagram e FacebookMeta sta per testare l’introduzione di abbonamenti a pagamento per accedere ad alcune funzionalità speciali, di cui alcune basate sull’intelligenza artificiale, per le sue piattaforme social come ... affaritaliani.it UNA FOGLIA DIVENTA UN'OPERA D'ARTE Crediti : lito_leafart ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP ERMINIO CIOFFI - NON SOLO NOTIZIE PER RICEVERE IN TEMPO REALE TUTTE LE NOTIZIE CLICCA QUI http://whatsapp.com/channe facebook