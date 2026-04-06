Virtus il periodo nero continua | cade in casa con Venezia nella sfida al vertice

La Virtus ha subito la sesta sconfitta consecutiva tra campionato edEurolega, perdendo in casa contro Venezia con il punteggio di 82-86. La partita si è giocata nella giornata di Pasqua, durante la 25esima giornata di serie A. La squadra ha affrontato un avversario che si trovava in una posizione di classifica simile, e la gara si è conclusa con un margine di quattro punti a favore degli ospiti.

Bologna, 6 aprile 2026 - Sesta sconfitta consecutiva, tra Eurolega e campionato per la Virtus che nel giorno di Pasqua cade 82-86 con Venezia nella sfida al vertice della 25esima giornata di serie A. L’Olidata cade e si vede raggiungere da Brescia (ma col vantaggio della differenza punti negli scontri diretti) e avvicinare a -2 da Milano e Venezia. A 5 giornata dalla fine della stagione regolare, la corsa al primo posto adesso vede quattro squadre raccolte in appena 2 punti. Virtus costretta a fare a meno di capitan Alessandro Pajola e di Luca Vildoza che proprio ieri mattina é sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Virtus, il periodo nero continua: cade in casa con Venezia nella sfida al vertice Leggi anche: Virtus, sfida per il primato con Venezia Leggi anche: Infortunio McTominay, il periodo nero continua! Altro stop per il Napoli, le sue condizioni e quanto potrebbe stare fuori