Violenta lite tra fidanzati nel centro storico | soccorsa una giovane

Nel cuore del centro storico di Salerno si è verificata una lite violenta tra una coppia, che ha attirato l’attenzione di diversi passanti. Un giovane avrebbe inseguito e aggredito la fidanzata, portando all’intervento immediato delle forze dell’ordine e del personale sanitario. Le autorità hanno fermato il ragazzo mentre i soccorritori hanno assistito la giovane, trasportandola in ambulanza. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i passanti presenti sul luogo.

Ennesimo episodio di violenza in strada, nel centro storico di Salerno. Un giovane avrebbe inseguito e aggredito la fidanzata, attirando l’attenzione di numerosi passanti: sul posto, le forze dell'ordine che hanno bloccato il ragazzo e il 118 che ha soccorso la malcapitata. Accertamenti in corso per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'accaduto. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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