Villaggio Mosè perdita d' acqua senza fine | via Parco degli Angeli come un fiume in piena

A Villaggio Mosè, in via Parco degli Angeli, si è verificata una perdita idrica che ha trasformato la strada in un corso d’acqua continuo. L’acqua scorre senza interruzioni lungo la carreggiata, creando problemi ai residenti e alle attività locali. La perdita sembra essere di notevole entità, ma al momento non sono stati resi noti interventi ufficiali per risolvere la situazione.

Una strada trasformata in un fiume, con l’acqua che scorre senza sosta lungo la carreggiata. È la scena che si presenta in via Parco degli Angeli, al Villaggio Mosè, dove una perdita idrica molto abbondante continua a creare disagi e preoccupazione tra i residenti. Dal video girato nella zona si vede chiaramente la forza del flusso: l’acqua invade l’asfalto, scende lungo la strada in modo costante e rende difficoltoso il passaggio sia per i pedoni che per le auto. Una situazione che, secondo chi vive nella zona, va avanti da giorni. Ma soprattutto crea rammarico per l'enorme spreco di acqua che finisce inesorabilmente sull'asfalto. “Un danno provocato dai lavori alla fibra ottica – raccontano i residenti –. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Perdita d'acqua si trasforma in un 'fiume' dimenticato: dieci giorni di segnalazioni nel vuoto per via ColomboNon è una pozzanghera post-temporale, ma una vera e propria emorragia idrica che dura da una decina di giorni. Bomba d’acqua nel Frusinate: fiume rompe gli argini, in piena la Cascata di Isola del LiriAllerta arancione provoca danni in Ciociaria: paura anche a Isola del Liri dove la cascata del centro città si è ingrossata a seguito delle piogge.