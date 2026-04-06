Il Venezia ha vinto contro la Juve Stabia, rafforzando la propria posizione in classifica di Serie B. Nella stessa giornata di Pasquetta, Pescara, Bari e Mantova hanno ottenuto vittorie importanti per la lotta per la salvezza. La partita tra Venezia e Juve Stabia si è conclusa con il risultato che ha permesso alla squadra veneziana di allungare in classifica. Le altre sfide hanno contribuito a definire le posizioni nelle zone basse della classifica.

Il Venezia consolida il primato in Serie B battendo la Juve Stabia, mentre Pescara, Bari e Mantova ottengono successi cruciali per la zona salvezza nel pomeriggio di Pasquetta. La 33esima giornata si apre con un impatto forte sulla parte alta della classifica. Al Penzo, i lagunari hanno travolto gli ospiti per 3-1, allungando ulteriormente il proprio vantaggio competitivo. L’incontro è iniziato con un autogol di Giorgini che ha dato immediatezza al risultato. Dopo il momentaneo pareggio firmato da Carissoni, Adorante ha riportato in vantaggio la sua squadra prima della pausa. Nella seconda metà di gara, l’attaccante lagunare ha vissuto un momento di tensione sbagliando un calcio di rigore, prima di sbloccare definitivamente la partita con il gol del 3-1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia vola verso la A: travolge la Stabia e allunga in classifica

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