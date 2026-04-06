Venezia si impone a Bologna con un punteggio di 86-82 in una partita decisiva. La squadra locale, Virtus Olidata Bologna, affronta la sfida senza riuscire a fermare Tessitori, che realizza numerosi punti e guida i suoi alla vittoria. La gara si svolge tra le mura della Virtus e vede una rimonta finale degli ospiti, che riescono a portare a casa il risultato.

L’Umana Reyer Venezia ha conquistato una vittoria fondamentale nella tana della Virtus Olidata Bologna, chiudendo il match con un punteggio di 86-82. Il successo ottenuto all’interno della Virtus Arena permette agli orogranata di ridurre a soli 2 punti il distacco in classifica proprio nei confronti dei padroni di casa. La sfida è rimasta caratterizzata da un equilibrio costante per i primi tre quarti di gara. I parziali indicano un primo periodo chiuso sul 17-15 per gli ospiti, seguito da un secondo dove Bologna ha prevalso 42-38. Al termine del terzo tempo, il tabellone segnava un pareggio assoluto sul 63-63. Il momento decisivo è arrivato nella prima parte dell’ultimo quarto, quando Venezia ha impresso un ritmo tale da portarsi su un vantaggio di 9 punti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia gela Bologna: Tessitori domina e gli orogranata volano

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