Vecchi soli e truffati

Durante le ultime due settimane di Pasqua, molte persone anziane si sono trovate vittime di truffe, spesso approfittando della solitudine e della voglia di condividere momenti speciali. In diverse regioni, sono stati segnalati casi di persone che hanno subito raggiri durante visite o telefonate, lasciando dietro di sé situazioni di disagio e preoccupazione. La situazione mette in luce le vulnerabilità di una fascia di popolazione spesso meno tutelata.

Pasqua è tempo di rinascita, di tavole apparecchiate e case piene. Tanti di voi hanno vissuto questo clima nelle ultime 48 ore. Ma c’è una parte silenziosa del Paese che questa festa la vive con un vuoto più grande: quello degli anziani soli. I nostri vecchi, pilastri discreti su cui si regge la memoria collettiva, oggi sono sempre più fragili, sempre più bisognosi di presenza, prima ancora che di assistenza. I numeri parlano chiaro e non lasciano spazio all’indifferenza: in Italia oltre 3 milioni di anziani convivono con limitazioni funzionali e necessitano di aiuto concreto. Accanto a loro, quasi in trincea quotidiana, ci sono circa 3,3 milioni di caregiver familiari, figli e nipoti che tengono insieme ciò che il sistema spesso fatica a sostenere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’equazione anzianità uguale saggezza non vale più. I vecchi sono troppo vecchi. Tutti in geriatriaNell’èra attuale l’anzianità conduce solo al rimbambimento; specie alla Casa Bianca.

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