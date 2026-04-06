Vasquez ha dichiarato a DAZN che De Rossi è il primo capitano del Genoa e che rappresenta la persona adatta a ricoprire quel ruolo. Ha anche commentato la possibilità di partecipare ai Mondiali, sottolineando che al momento l’obiettivo principale è raggiungere la salvezza della squadra. La sua presenza nel club e le sue parole sono state al centro dell’attenzione nelle ultime ore.

di Luca Fioretti Vasquez a DAZN: «De Rossi è il nostro primo capitano, è la persona giusta per il Genoa». Le sue dichiarazioni prima della sfida dell’Allianz Stadium. Vasquez è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Juve e Genoa. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO DE ROSSI – « È una persona che ti trasmette tanta energia e sicurezza, è la persona giusta per il Genoa e per me è un onore essere allenato da lui. Mi dà tanti consigli, è il nostro primo capitano, il nostro leader e un esempio » MONDIALE – « Ho gestito bene i primi tre mesi e ora siamo a meno di tre mesi. Io devo pensare prima al Genoa e salvarlo, poi quello che viene lo sa solo Dio » . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vasquez: «De Rossi è il nostro primo capitano, è la persona giusta per il Genoa. Mondiale? Prima la salvezza»

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Ultimo a rientrare sarà Joan Vasquez. Nel dibattito sulla crescita dei calciatori giovani e le nazionali il Genoa può dire la sua facebook