Vasilj accusa Donnarumma | Non potevo crederci! La clamorosa confessione del portiere della Bosnia dopo il match con l’Italia

Dopo il match tra Bosnia e Italia nei playoff mondiali, il portiere bosniaco ha rilasciato dichiarazioni sorprendenti riguardo all’incontro con il portiere italiano. Vasilj ha affermato di essere rimasto incredulo per quanto accaduto durante la partita. La sua testimonianza si concentra su un episodio specifico coinvolgendo Donnarumma, portiere della nazionale italiana. La vicenda ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi.

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