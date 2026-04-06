Valentina Greggio vola a 248 km h | nuovo record mondiale di sci

Il 3 aprile, sulla pista di Vars, Valentina Greggio ha stabilito un nuovo record mondiale di sci di velocità raggiungendo i 248,270 kmh. La atleta italiana ha superato i limiti precedenti, confermando la sua performance in una competizione ufficiale. La sua prestazione è stata certificata e ufficializzata dagli organizzatori della gara.

Valentina Greggio ha riscritto i limiti dello sci di velocità il 3 aprile, stabilendo un nuovo primato mondiale sulla pista di Vars con una prestazione che l’ha portata a toccare i 248,270 kmh. L’atleta originaria di Verbania è scesa lungo il pendio montano raggiungendo una velocità di 247,083 kmh in solitaria, mentre nel contesto di una competizione organizzata dalla Federazione Internazionale ha toccato la cifra record di 248,270 kmh. Il risultato arriva in una giornata carica di significato per l’Azzurra, poiché coincide esattamente con l’anniversario del suo primo primato ottenuto nel 2013, quando aveva utilizzato attrezzature di serie prima di essere superata tre anni dopo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valentina Greggio vola a 248 km/h: nuovo record mondiale di sci Record del mondo per Valentina Greggio nello sci di velocità: toccati i 248,270 km/hSuper Valentina Greggio! L'azzurra di Verbania ha stabilito il nuovo il record del mondo femminile dello sci velocità raggiungendo i 248,27 kmh, a... L’atleta di Verbania migliora il proprio primato mondiale. Greggio record: vola a 248 all’ora: "Sempre più vicina agli uomini»"Essere veloce quasi quanto gli uomini mi regala grandi soddisfazioni", dice la donna che sogna di volare oltre il muro dei 250 all’ora. Temi più discussi: Valentina Greggio: Il mio record a quasi 250 orari. Mio padre mi vietava la discesa libera; SportMediaset: Valentina Greggio da record: vola a 248 km/h nel km lanciato Video; Nuovo record del mondo per Valentina Greggio!; Sci: impresa di Valentina Greggio, è record del mondo di velocità. Valentina Greggio oltre i limiti: record del mondo di sci velocità a 35 anni!Dopo 10 anni Valentina Greggio ritocca il suo record del mondo di sci velocità, abbattendo il muro dei 248 km/h: sulla pista di Vars, in Francia, la ... oasport.it Valentina Greggio supera se stessa: 248 km/h e record del mondo sugli sciQuel puntino rosso che assomiglia a un missile sparato dritto verso fondo valle, fino quasi a confondersi con il bianco della neve, è semplicemente la donna più veloce di sempre sugli sci. Valentina G ... tg.la7.it Valentina Greggio: “Il mio record a quasi 250 orari. Mio padre mi vietava la discesa libera” x.com Impresa di Valentina Greggio che ha stabilito il nuovo il record del mondo femminile dello sci velocità raggiungendo i 248,270 km/h in una gara appositamente organizzata dalla Federazione Internazionale a Vars, in Francia. L'azzurra ha migliorato il prim facebook