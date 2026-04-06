Valanga a Livigno | nessuno sciatore coinvolto

Oggi a Livigno si è verificata una valanga che si è staccata dal versante intorno a mezzogiorno. I soccorsi sono intervenuti in codice rosso, considerando la possibilità che una persona fosse coinvolta. Sul posto sono presenti i tecnici del Soccorso Alpino della stazione locale. Finora, non ci sono notizie di sciatore coinvolto nell'evento. La zona è stata messa in sicurezza mentre proseguono le verifiche.

Allarme a Livigno per una valanga che si è staccata dal versante oggi attorno a mezzogiorno. I soccorsi sono scattati in codice rosso, quello di massima gravità, visto che si teme il coinvolgimento di una persona: in azione i tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Livigno, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i carabinieri della Compagnia di Tirano e due elicotteri, alzatisi in volo dalle basi di Bergamo e Bolzano. Impegnata anche l'unità cinofila anti-valanga. Al momento sono in corso le ricerche del possibile disperso e la bonifica della zona interessata dalla valanga. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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