Valanga a Livigno | nessuno sciatore coinvolto

Oggi a Livigno si è verificata una valanga che si è staccata dal versante intorno a mezzogiorno. I soccorritori sono intervenuti in codice rosso, poiché si temeva che potesse esserci una persona coinvolta. Sul posto sono giunti i tecnici del Soccorso Alpino della stazione locale. Fortunatamente, al momento non risultano escursionisti o sciatore coinvolti nell'evento.

Allarme a Livigno per una valanga che si è staccata dal versante oggi attorno a mezzogiorno. I soccorsi sono scattati in codice rosso, quello di massima gravità, visto che si teme il coinvolgimento di una persona: in azione i tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Livigno, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i carabinieri della Compagnia di Tirano e due elicotteri, alzatisi in volo dalle basi di Bergamo e Bolzano. Impegnata anche l'unità cinofila anti-valanga. Al momento sono in corso le ricerche del possibile disperso e la bonifica della zona interessata dalla valanga. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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