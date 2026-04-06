Con l’avvicinarsi dell’estate 2026, i viaggi in aereo stanno diventando più complessi. I prezzi sono in aumento e anche le incertezze legate a conflitti internazionali influenzano le prenotazioni. La possibilità di trovare offerte vantaggiose si riduce, spingendo molti a chiedersi se sia più conveniente prenotare subito o aspettare. La situazione attuale rende difficile prevedere quale strategia sia la migliore per programmare le vacanze.

È il grande dilemma alla vigilia della stagione estiva: i prezzi si sono già alzati, ma aspettare potrebbe trasformarsi in una vera e propria scommessa Prenotare un volo per l’estate 2026 non è mai stato così complicato. Non solo per i prezzi in salita, ma per un fattore che negli ultimi anni aveva inciso meno in modo diretto: la guerra. Il conflitto in Medio Oriente sta infatti ridisegnando il mercato del trasporto aereo, con effetti che si vedono già oggi sui biglietti e che rischiano di accentuarsi nei mesi più caldi, proprio quando milioni di italiani si metteranno in viaggio. E già ieri, sabato 4 aprile, c'è stato l'annuncio della scarsità di carburante per aerei resa nota da quattro aeroporti italiani, mentre Lufthansa aveva parlato di "criticità". 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Voli, è sicuro prenotare per l’estate? Quali sono le destinazioni meno critiche? Come organizzare le vacanze in tempo di guerraIl blocco del traffico delle petroliere nello Stretto di Hormuz — che di solito sposta circa il 20% del petrolio mondiale e una quota significativa...

Posti caldi per le vacanze a marzo, voli economici da prenotare adessoMarzo è uno dei mesi migliori per staccare dalla stagione fredda e volare verso climi più caldi senza aspettare l’estate.

Temi più discussi: Voli estivi a rischio cancellazione? Quali sono le destinazioni meno critiche? Come organizzare le vacanze in tempo di guerra; Vacanze e voli: meglio prenotare subito o aspettare? Gli scenari possibili per l'estate; Guerra in Iran e caro carburanti, voli a rischio cancellazione: dove è meglio andare in vacanza?; Conviene prenotare ora i voli per le vacanze con il caro carburante aereo?.

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Vacanze, perché conviene prenotare nei primi mesi dell’annoRec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ... recnews.it

In occasione delle vacanze di Pasqua e Pasquetta sono tanti i very normal people in viaggio. Abbiamo fatto il punto con Vittorio Messina, presidente di Assoturismo, intervenuto questa mattina in diretta in Non Stop News #rtl1025 facebook

Viaggi organizzati sotto pressione: il caro carburanti e il dollaro forte minacciano le vacanze degli italiani. Assoviaggi lancia l’allarme: "I costi restano elevati, incertezza per il settore" #ANSA x.com