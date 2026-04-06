L’UNICEF ha diffuso un appello per fermare il coinvolgimento dei minori nelle proteste in Iran, segnalando la presenza di bambini impiegati ai posti di blocco. L’organizzazione chiede che cessino subito tutte le pratiche di reclutamento dei minori in queste attività. La situazione ha suscitato preoccupazione a livello internazionale, con particolare attenzione alle condizioni dei bambini coinvolti nelle mobilitazioni.

Segnalazioni di minori impiegati ai posti di blocco: l’UNICEF chiede la fine immediata di ogni forma di reclutamento. L’ UNICEF ha ricevuto segnalazioni allarmanti su campagne di mobilitazione in Iran che coinvolgono bambini, inclusi casi di minori impiegati ai posti di blocco. Una pratica che solleva gravi preoccupazioni sul rispetto dei diritti fondamentali dell’infanzia. Di fronte a queste notizie, l’UNICEF ha rivolto un appello diretto alla Repubblica Islamica dell’Iran, chiedendo di porre fine a qualsiasi forma di reclutamento e impiego di bambini in attività legate a forze o gruppi armati. L’organizzazione delle Nazioni Unite ribadisce... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UNICEF lancia l’allarme: bambini coinvolti nelle mobilitazioni in Iran

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Iran e Hamas, l’intelligence lancia l’allarme: rischio escalation e minaccia terrorismo anche in ItaliaLa situazione in Iran continua ad alimentare tensioni sul piano internazionale. Secondo la relazione annuale dell’intelligence, presentata oggi, il quadro è delicato e potrebbe avere conseguenze ... blitzquotidiano.it

Iran, Zampini (Camera commercio) lancia l'allarme: Business fermo, referenti irraggiungibili e instabilità su intera area MoA livello di business, per le aziende, ovviamente è tutto fermo. Ma in questo momento quello che ci preme è avere informazioni sulle persone, imprenditori, che operano con noi sul territorio iraniano ... adnkronos.com

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