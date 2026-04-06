Unghie la cura è chic

Negli ultimi tempi, le star sui red carpet preferiscono unghie dal look semplice e naturale, lasciando da parte colori e decorazioni vistose. Questa tendenza si riflette anche nelle tendenze di bellezza più diffuse, che puntano a un aspetto curato senza eccessi. La scelta di unghie sobrie e pulite si vede sempre più spesso tra le celebrity, diventando un elemento di stile apprezzato nel mondo della moda e della bellezza.

Questo articolo è pubblicato sul numero 15 di Vanity Fair in edicola fino all'8 aprile 2026. Tecnica giapponese Non a caso, c’è un aumento della richiesta di bare nails, unghie nude, ma curate grazie alla tecnica della manicure giapponese, che usa ingredienti al 100% naturali ed è incentrata sul rafforzamento e il nutrimento, ideale in caso di fragilità o danneggiamenti. Dura fino a due settimane, traspirante ed è definita anche «manicure lenta». È nata 400 anni fa in Giappone tra le aristocratiche, che si occupavano della cura delle unghie come un rituale olistico e terapeutico. «Per la manicure giapponese si utilizzano solo una pasta... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Lampada per unghie AI: precisione e protezione per la pelleQuando si pensa a una lampada UV per unghie, l’idea comune è che debba solo accendersi.

10 Things That Make A Woman Incredibly Chic

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Ilary Blasi ha sfoggiato una nuova manicure in pieno stile primaverile: quella con le unghie baby boomer, destinata a diventare il must di stagione. facebook