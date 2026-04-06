Ungheria la tradizione pasquale di Hollók? | donne bagnate con secchi d' acqua
Nel piccolo villaggio di Hollók?, situato nel nord-est dell’Ungheria, si svolge ancora oggi una tradizione pasquale antica. Durante le festività, gli uomini del luogo prendono i secchi d’acqua e bagnano le donne, seguendo una pratica che si tramanda da generazioni. Questa usanza rappresenta una delle caratteristiche culturali più riconoscibili del villaggio in occasione delle celebrazioni di Pasqua.
Il piccolo villaggio di Hollóko, nel nord-est dell’Ungheria, osserva ancora oggi un’antica tradizione pasquale, secondo la quale gli uomini del posto bagnano le donne con secchi d’acqua durante le festività. La tradizione pasquale è un rito che risale a secoli fa. Tradizionalmente venivano bagnate solo le donne ritenute idonee al matrimonio. Alcune leggende suggeriscono che l’effetto purificatore dell’acqua sia legato al battesimo, che veniva celebrato in primavera. Ogni anno, migliaia di turisti affollano Hollóko per assistere a questo rituale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
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