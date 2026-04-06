Un salvagente per l' agricoltura delle zone svantaggiate | fondi Pac per 870 aziende romagnole

Da cesenatoday.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati destinati circa 50 milioni di euro ai fondi della Politica Agricola Comune (PAC) per supportare quasi 870 aziende agricole nelle aree svantaggiate dell’Emilia-Romagna. Le risorse sono state assegnate a imprese che operano in zone montane e in territori soggetti a vincoli naturali, con l’obiettivo di garantire un sostegno diretto a queste realtà agricole. La distribuzione dei fondi mira a rafforzare le attività nelle aree che affrontano maggiori difficoltà.

Via ai bandi 2026 per le indennità compensative: contributi fino a 300 euro per ettaro per contrastare l'abbandono dei terreni Quasi 50 milioni di euro per sostenere le aziende agricole dell’Emilia-Romagna che operano nelle aree più svantaggiate, dalla montagna alle zone caratterizzate da vincoli naturali. Con questo obiettivo la Giunta regionale ha approvato i bandi 2026 per le indennità compensative previste dalla Politica agricola comune (Pac) 2023-2027, rivolte alle imprese attive nei territori montani e nelle altre zone soggette a vincoli naturali. Il provvedimento attiva anche per quest’anno i due interventi principali: il... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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