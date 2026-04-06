Un salvagente per l' agricoltura delle zone svantaggiate | fondi Pac per 870 aziende romagnole

Sono stati destinati circa 50 milioni di euro ai fondi della Politica Agricola Comune (PAC) per supportare quasi 870 aziende agricole nelle aree svantaggiate dell’Emilia-Romagna. Le risorse sono state assegnate a imprese che operano in zone montane e in territori soggetti a vincoli naturali, con l’obiettivo di garantire un sostegno diretto a queste realtà agricole. La distribuzione dei fondi mira a rafforzare le attività nelle aree che affrontano maggiori difficoltà.

Via ai bandi 2026 per le indennità compensative: contributi fino a 300 euro per ettaro per contrastare l'abbandono dei terreni Quasi 50 milioni di euro per sostenere le aziende agricole dell’Emilia-Romagna che operano nelle aree più svantaggiate, dalla montagna alle zone caratterizzate da vincoli naturali. Con questo obiettivo la Giunta regionale ha approvato i bandi 2026 per le indennità compensative previste dalla Politica agricola comune (Pac) 2023-2027, rivolte alle imprese attive nei territori montani e nelle altre zone soggette a vincoli naturali. Il provvedimento attiva anche per quest’anno i due interventi principali: il... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Dalla Pac ai frutteti protetti, pioggia di fondi sull’agricoltura: oltre 95 milioni per Forlì-Cesena