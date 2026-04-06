Un carico ' particolare' sulla Tangenziale di Bari | auto con un materasso sul tettuccio

Durante la giornata di Pasquetta sulla Statale 16 a Bari, in direzione sud, un'auto è stata vista con un materasso appoggiato sul tettuccio. L'episodio ha attirato l'attenzione dei passanti e dei mezzi di controllo presenti sulla strada. La presenza di un carico insolito e potenzialmente pericoloso ha suscitato curiosità tra gli automobilisti. Nessuna informazione riguardo a eventuali conseguenze o interventi è stata comunicata.

Un materasso sul tettuccio di un'auto, per un trasporto decisamente ‘eccezionale’ e pericoloso. E' quanto accaduto nella giornata di Pasquetta sulla Statale 16 a Bari, in direzione sud.Un ‘bagaglio’ decisamente ingombrante notato da diversi automobilisti in transito sulla tangenziale, in una. 🔗 Leggi su Baritoday.it Auto si ribalta sulla Tangenziale, tecnici e vigili del fuoco sul postoCome sia accaduto dovranno stabilirlo i periti, fatto sta che una 500 si è ribaltata mentre percorreva la Tangenziale in direzione Pozzuoli, nel... Leggi anche: Incidente stradale con 15 auto coinvolte sulla tangenziale di Modena Montenero di Bisaccia (CB), Tir carico di paglia si ribalta sull’A14: 9 chilometri di coda verso BariTir carico di paglia si ribalta sull’A14 a Montenero di Bisaccia (CB). Conducente estratto dai Vigili del Fuoco e portato in ospedale. Tra Vasto nord e Termoli 9 km di coda verso Bari. trmtv.it Tir carico di paglia si ribalta sull’autostrada A14 a Montenero di Bisaccia: lunghe code verso BariUn tir carico di paglia si è ribaltato sull’A14 a Montenero di Bisaccia, finendo contro il guardrail. Parte del carico è finita sulla carreggiata causando code tra Vasto Nord e Termoli. Il conducente ... fanpage.it