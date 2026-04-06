ULTIM’ORA- Allarme Napoli un big rischia di saltare il Milan | la situazione

Un attaccante di rilievo potrebbe essere assente dalla partita tra Napoli e Milan. Secondo fonti locali, il giocatore danese non è in perfetta forma e il tecnico sta considerando altre opzioni per la linea offensiva. La sua presenza o assenza potrebbe influenzare le scelte della squadra in vista della gara di campionato. La decisione finale verrà comunicata nelle prossime ore.

Rasmus Hojlund in dubbio per Napoli-Milan. Secondo “Il Mattino”, l’attaccante danese non è al meglio della condizione fisica e Antonio Conte sta valutando alternative per l’attacco. Hojlund: le condizioni fisiche frenano Conte. Le ultime ore prima di Napoli-Milan portano incertezza sulla formazione partenopea. Secondo “Il Mattino”, Hojlund è fortemente in dubbio per la sfida di campionato. Conte spera in un miglioramento improvviso, ma lo staff tecnico ha già iniziato a preparare soluzioni alternative. La decisione finale arriverà in extremis, quando il tecnico avrà valutato tutte le opzioni disponibili. Il problema non è banale: rischiare l’ex Manchester United in condizioni fisiche non ottimali potrebbe trasformarsi in un infortunio più serio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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