Ultime Notizie Serie A | tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Oggi in Serie A si sono registrate diverse novità che riguardano le partite in programma e alcuni cambiamenti nelle rose delle squadre. Sono stati annunciati nuovi infortuni e alcune decisioni ufficiali da parte della lega. I tifosi seguono con attenzione gli aggiornamenti sui risultati, le formazioni e le eventuali sanzioni disciplinari. Le notizie vengono aggiornate in tempo reale per offrire un quadro completo delle vicende del massimo campionato italiano.

Manna duro su Lukaku: «Non siamo contenti, ci saranno delle conseguenze! Oggi tocca a Giovane» Cancelo Barcellona, destino già segnato dopo il prestito dall’Al Hilal? Svelata la volontà sua e quella dei blaugrana Bologna, è Joao Mario mania! Può cambiare davvero il futuro dell’esterno portoghese. La posizione del club rossoblù in vista dell’estate Vinicius fa impazzire i tifosi del Real Madrid: «Al momento giusto rinnoverò e resterò qui a lungo. È il club dei miei sogni!». Annuncio che non lascia dubbi sul suo futuro Bernardo Silva alla Juventus: quanto offrono i bianconeri per il suo ingaggio. Svelata la proposta per portarlo a Torino! Spalletti a Dazn: «Sul rigore un errore grave, partita a due facce. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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GILETTI SHOCK: L'ATTACCO CHE HA SCONVOLTO IL CALCIO ITALIANO

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