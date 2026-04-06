Ulivieri in controtendenza dopo il flop dell’Italia | Cambiare il sistema radicalmente? Probabilmente no Ecco cosa dovremo fare

Dopo la sconfitta dell’Italia nei playoff mondiali, il presidente dell’AIAC ha commentato la situazione, esprimendo una posizione contraria a cambiamenti radicali nel sistema. Ha sottolineato che probabilmente non sarà necessario un intervento drastico, indicando invece alcune misure da adottare per affrontare le criticità attuali. La vicenda ha acceso nuovamente il dibattito sullo stato del calcio italiano, che si trova in una fase di forte difficoltà.

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