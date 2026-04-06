Tuttosport – anche l’ex Krstovic in gol nel 3-0 a Lecce

In una partita recente, la squadra ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Lecce. Tra i marcatori spicca l’ex giocatore Krstovic, che ha segnato anche lui. La partita si è svolta nel pomeriggio di venerdì, e i risultati sono stati comunicati ufficialmente. I tifosi hanno assistito a un incontro senza sospensioni o incidenti di rilievo, con il team che ha consolidato la sua posizione in classifica.

2026-04-06 16:55:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Secondo successo consecutivo per l’Atalanta, che al Via del Mare si aggiudica la 31ª giornata di campionato trascinata dalle reti di Scalvini (29?), Krstovic (59?) e Raspadori (73?): 3-0 il finale. Un successo che segue la vittoria sul Verona e che consente alla Dea di salire a quota 53 punti con un ritardo di una lunghezza dal 6º posto della Roma, che domenica 5 a San Siro si è arresa alla manita dell’Inter. Si complica invece la classifica del Lecce, già reduce dai ko contro Napoli e Roma, e dunque rimasta impantanata in piena zona retrocessione con 23 punti che valgono il terzultimo posto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – anche l’ex Krstovic in gol nel 3-0 a Lecce Atalanta, Scamacca ancora infortunato: contro il Lecce servono i gol di KrstovicBergamo, 3 aprile 2026 – Per ritrovare la vittoria esterna in campionato, che manca ormai dal 14 febbraio, l’Atalanta lunedì a Lecce si affiderà alla... Inter Atalanta, anche Zazzaroni non ha dubbi: «Il gol di Krstovic è irregolare e c’è rigore netto su Frattesi»di Redazione Inter News 24Inter Atalanta, Zazzaroni commenta così sui due episodi più discussi della sfida: dal gol di Krstovic al fallo su Frattesi... Si parla di: Atalanta, vietato sbagliare. Corriere di Bergamo : A Lecce con l'ex Krstovic in attacco. L’Atalanta non molla il carro Champions: anche l’ex Krstovic in gol nel 3-0 a LecceLa Dea si aggiudica la trasferta al Via del Mare valida per la 31ª giornata di campionato e si porta a una lunghezza dalla Roma ... tuttosport.com Atalanta, tris a Lecce con vista sull'Europa: a segno Scalvini, l'ex Krstovic e RaspadoriLa squadra di Palladino vince 3-0 e si porta a -1 dalla Roma sesta in classifica, mentre i salentini di Di Francesco restano in zona retrocessione: i dettagli ... corrieredellosport.it