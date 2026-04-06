Turbo Dimarco Nicolò trasfigurato e quelle firme vip per Bastoni | così è rinato il blocco azzurro dell' Inter

Dopo la mancata qualificazione al Mondiale, accompagnata da polemiche e discussioni, il gruppo nerazzurro ha mostrato segni di rinascita. In particolare, le prestazioni di alcuni giocatori sono state rivalutate, con un miglioramento evidente nel loro rendimento. Inoltre, sono state firmate nuove collaborazioni con personaggi noti, contribuendo a rafforzare il volto della squadra. Questo cambiamento si riflette nelle recenti partite e nelle scelte tecniche.

Cos’altro, se non un’abbuffata pasquale, poteva saziare la fame degli azzurri feriti e ricomporre il loro cuore in frantumi? E chissà quanto forte sarà ancora il desiderio di fuga catalana di Bastoni, quando Alessandro ripenserà a quei 75mila di San Siro in piedi a spellarsi le mani per lui? Pure Nicolò Barella, forse, smetterà di pensare alla Bosnia, visto che, dopo una vita, ha risentito cantare il suo nome per un gol segnato: si è quasi commosso mentre i compagni gli saltellavano addosso quando ha sfondato la linea romanista nell'azione del 5-1. Teneva le mani sul volto perché gli ultimi giorni neri li ha sofferti più degli altri: anche per questo, ha assaporato gli abbracci nerazzurri uno a uno, soprattutto quello con il suo allenatore dall'altissimo valore simbolico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Turbo Dimarco, Nicolò trasfigurato e quelle firme vip per Bastoni: così è rinato il blocco azzurro dell'Inter L'esultanza di Dimarco, il rosso di Bastoni, l'errore di Pio: così l'Inter-Nazionale ha deluso“C’era una volta il blocco nerazzurro”, si racconterà a voce bassa, ripensando allo stadio di Zenica, ai rigori sbagliati, ai fuochi d’artificio sui... L'esultanza di Dimarco, il rosso di Bastoni, l'errore di Pio: così l'Inter-Nazionale ha tradito l'Italia“C’era una volta il blocco nerazzurro”, si racconterà a voce bassa, ripensando allo stadio di Zenica, ai rigori sbagliati, ai fuochi d’artificio sui...