Nel secondo tempo, la squadra ha mostrato determinazione nel voler dominare e chiudere il risultato. Dopo la partita, il commento di un allenatore è arrivato attraverso un intervento ai microfoni di una piattaforma di streaming, in cui ha analizzato la vittoria della sua squadra contro un avversario con un punteggio di 5-2.

2026-04-05 23:40:00 Arrivano conferme da TS: Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria schiacciante della sua Inter sulla Roma per 5-2. Il tecnico nerazzurro ha dichiarato, scherzando: “ Chiedevo se i parrucchieri sono aperti domani e se potevo buttare via la giacca, ognuno ha le sue preoccupazioni. Devo tagliare i capelli, mi sono messo il casco come una volta. Spero che i parrucchieri siano aperti”. Sulla partita: “Era importante l’approccio al secondo tempo e abbiamo chiuso la partita con due gol dopo l’intervallo. Questa squadra da segni di maturità, magari ha speculato un po’ di più in qualche partita, ma oggi ci siamo presentati nel secondo tempo con la voglia di essere dominanti e di fare la partita “. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “In campo nel secondo tempo con la voglia di essere dominanti e chiudere la partita”

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Chivu: "Il gruppo italiano Non devo rispondere a questa domanda. A questa domanda hanno risposto loro in campo, hanno fatto una prestazione meravigliosa. Devono convivere con quello che è successo, si va avanti e si cerca di imparare dagli errori. Sper x.com

Tre città, tre mosse decisive: il centrodestra accelera, il campo largo prova a compattarsi e FdI detta il ritmo. La corsa alle comunali entra nel vivo e ridisegna gli equilibri regionali L'articolo completo al primo commento facebook