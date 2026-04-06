Trump | tra record azionari e Iran l’impatto sull’industria Italia

Da ameve.eu 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’evento annuale alla Casa Bianca, il presidente ha partecipato a una tradizionale iniziativa di Pasqua, prendendo la parola davanti a un pubblico di famiglie e bambini. In questa occasione, è stato accompagnato dalla first lady e ha condiviso alcuni commenti in un’atmosfera informale, mentre un grande coniglio di cartapesta faceva da sfondo. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito a questioni politiche o economiche.

Donald Trump ha tenuto un discorso durante la tradizionale Easter Egg Roll alla Casa Bianca, dove è apparso insieme a Melania Trump e a un coniglio gigante. Il presidente ha celebrato la religione e Gesù, sottolineando il successo degli Stati Uniti e l’andamento positivo dei mercati azionari. L’evento è stato caratterizzato dalla presenza di un enorme simbolo pasquale sul balcone, che ha interagito con la folla salutando e applaudendo mentre il leader americano parlava. Tra i temi trattati, Trump ha dato risalto al recupero di un pilota, definendolo un evento raro. Il bilancio tra mercati record e tensioni geopolitiche. I listini azionari hanno raggiunto nuovi massimi storici, un dato che il presidente ha citato per confermare che il paese sta procedendo bene. 🔗 Leggi su Ameve.eu

trump tra record azionari e iran l8217impatto sull8217industria italia
© Ameve.eu - Trump: tra record azionari e Iran, l’impatto sull’industria Italia

Doppio vertice sull'Iran per Meloni: focus sulla sicurezza degli italiani e l'impatto sull'energiaLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "ha presieduto due riunioni di governo dedicate agli sviluppi della crisi in Medio Oriente", con il...

Attacco all’Iran: lo shock petrolifero e l’impatto sull’economia europeaLa crisi in Medio Oriente e il blocco dello Stretto di Hormuz avranno ricadute pesanti soprattutto per l’Europa.

Guerra contro l’Iran, Trump aggiorna l’America sull’operazione Epic Fury durante una ...

Video Guerra contro l’Iran, Trump aggiorna l’America sull’operazione Epic Fury durante una ...

Temi più discussi: Mercati azionari: il 57% degli investitori è preoccupato per Trump, il 63% è ottimista sul Giappone; Future azionari USA stabili, focus su discorso Trump e cessate il fuoco Iran; Questi catalizzatori potrebbero spingere bitcoin mentre Trump fissa un obiettivo di tre settimane per porre fine alla guerra in Iran; FTSE 100, futures DAX affondano mentre Trump inasprisce la posizione sull'Iran; petrolio +6%.

trump tra record azionariAzionario, investitori tra fiducia e cautela: Giappone in testa alle preferenze, pesa l’incognita TrumpIl Giappone emerge come Paese con le prospettive più solide per i prossimi sei mesi in ambito azionario, mentre le politiche del presidente USA Donald Trump e le valutazioni elevate rappresentano i pr ... focusrisparmio.com

Future azionari USA stabili, focus su discorso Trump e cessate il fuoco IranI prezzi del petrolio sono scesi bruscamente dopo le dichiarazioni di Trump, contribuendo a raffreddare alcune preoccupazioni sugli effetti inflazionistici della guerra in Iran. Ma il petrolio stava ... it.investing.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.