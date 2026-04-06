Trump | tra record azionari e Iran l’impatto sull’industria Italia

Durante l’evento annuale alla Casa Bianca, il presidente ha partecipato a una tradizionale iniziativa di Pasqua, prendendo la parola davanti a un pubblico di famiglie e bambini. In questa occasione, è stato accompagnato dalla first lady e ha condiviso alcuni commenti in un’atmosfera informale, mentre un grande coniglio di cartapesta faceva da sfondo. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito a questioni politiche o economiche.

Donald Trump ha tenuto un discorso durante la tradizionale Easter Egg Roll alla Casa Bianca, dove è apparso insieme a Melania Trump e a un coniglio gigante. Il presidente ha celebrato la religione e Gesù, sottolineando il successo degli Stati Uniti e l’andamento positivo dei mercati azionari. L’evento è stato caratterizzato dalla presenza di un enorme simbolo pasquale sul balcone, che ha interagito con la folla salutando e applaudendo mentre il leader americano parlava. Tra i temi trattati, Trump ha dato risalto al recupero di un pilota, definendolo un evento raro. Il bilancio tra mercati record e tensioni geopolitiche. I listini azionari hanno raggiunto nuovi massimi storici, un dato che il presidente ha citato per confermare che il paese sta procedendo bene. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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MEDIO ORIENTE | Trump: "Martedì è la scadenza definitiva per un accordo con Teheran". Per il presidente Usa "la proposta dell'Iran è un grande passo ma insufficiente" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/04/06/medio-oriente-trump-martedi-e facebook

Iran , Trump: “Martedì è la scadenza definitiva per un accordo con l’Iran. La loro proposta di cessate il fuoco è un grande passo ma non è sufficiente. Non possono avere armi nucleari”. Teheran avrebbe elaborato un piano di pace in 10 punti che respinge u x.com